Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein

Der LUS-DAX zeigt sich am dritten Tag der Woche wenig bewegt.

Der LUS-DAX fällt im XETRA-Handel um 15:56 Uhr um 0,15 Prozent auf 17 961,50 Punkte.

Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 18 017,50 Punkte, das Tagestief hingegen 17 939,50 Zähler.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.02.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 16 827,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.12.2023, betrug der LUS-DAX-Kurs 16 878,00 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 13.03.2023, wies der LUS-DAX einen Stand von 14 981,00 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Plus von 7,27 Prozent zu Buche. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 633,00 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 345,00 Punkten.

Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell Zalando (+ 16,87 Prozent auf 22,38 EUR), EON SE (+ 6,27 Prozent auf 12,55 EUR), Commerzbank (+ 2,09 Prozent auf 11,74 EUR), RWE (+ 1,68 Prozent auf 32,01 EUR) und MTU Aero Engines (+ 1,32 Prozent auf 223,10 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil Volkswagen (VW) vz (-5,00 Prozent auf 114,84 EUR), Porsche (-4,05 Prozent auf 86,16 EUR), Porsche Automobil vz (-2,79 Prozent auf 47,46 EUR), Covestro (-1,75 Prozent auf 48,36 EUR) und Siemens Healthineers (-1,57 Prozent auf 56,26 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die EON SE-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 7 120 636 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 202,537 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

2024 weist die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Volkswagen (VW) vz lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,45 Prozent.

Redaktion finanzen.at