Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht Abschläge

Aktuell ziehen sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Um 15:57 Uhr verliert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,23 Prozent auf 17 827,50 Punkte.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 17 900,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17 792,00 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 08.02.2024, den Stand von 16 971,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.12.2023, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 16 782,00 Punkten gehandelt. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 08.03.2023, einen Stand von 15 653,00 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 6,47 Prozent. Bei 18 633,00 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Bei 16 345,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,39 Prozent auf 26,90 EUR), Commerzbank (+ 1,36 Prozent auf 11,21 EUR), Merck (+ 1,31 Prozent auf 158,65 EUR), Beiersdorf (+ 1,17 Prozent auf 134,45 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,13 Prozent auf 12,86 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil DHL Group (ex Deutsche Post) (-2,29 Prozent auf 38,46 EUR), Rheinmetall (-2,18 Prozent auf 427,00 EUR), Continental (-1,81 Prozent auf 70,64 EUR), MTU Aero Engines (-1,56 Prozent auf 226,60 EUR) und Brenntag SE (-1,49 Prozent auf 79,30 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 4 908 319 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 204,591 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Mitglieder

In diesem Jahr präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Unter den Aktien im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,75 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at