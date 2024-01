Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX verliert zum Ende des Freitagshandels

In Frankfurt standen die Signale am Freitagabend auf Stabilisierung.

Zum Handelsende fiel der MDAX im XETRA-Handel um 0,20 Prozent auf 26 057,68 Punkte zurück. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 247,290 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,414 Prozent auf 26 001,25 Punkte an der Kurstafel, nach 26 109,36 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 26 123,53 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 701,58 Zählern.

MDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang ein Minus von 4,17 Prozent. Der MDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 05.12.2023, bei 26 491,45 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.10.2023, wies der MDAX einen Stand von 25 172,95 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 05.01.2023, wies der MDAX einen Stand von 26 672,14 Punkten auf.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 6,99 Prozent auf 137,00 EUR), EVOTEC SE (+ 2,57 Prozent auf 17,95 EUR), Siltronic (+ 1,81 Prozent auf 90,20 EUR), Gerresheimer (+ 1,80 Prozent auf 90,40 EUR) und Lufthansa (+ 1,30 Prozent auf 7,79 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil GEA (-2,30 Prozent auf 35,71 EUR), FUCHS PETROLUB SE VZ (-2,28 Prozent auf 38,52 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-2,28 Prozent auf 37,36 EUR), Nordex (-2,07 Prozent auf 9,76 EUR) und freenet (-1,71 Prozent auf 25,32 EUR).

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Telefonica Deutschland-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 10 735 714 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 16,475 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,20 erwartet. Die RTL-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,26 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at