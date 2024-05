Schwacher Handel in Wien: ATX beendet die Sitzung im Minus

Der ATX zeigte sich am Abend in Rot.

Zum Handelsschluss stand im Wiener Börse-Handel ein Minus von 0,28 Prozent auf 3 711,92 Punkte an der ATX-Kurstafel. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 118,740 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,002 Prozent höher bei 3 722,37 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3 722,29 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 3 700,57 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 722,66 Zählern.

ATX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 0,688 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 15.04.2024, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 539,24 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 15.02.2024, einen Stand von 3 372,09 Punkten. Der ATX notierte noch vor einem Jahr, am 15.05.2023, bei 3 176,23 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 gewann der Index bereits um 8,79 Prozent. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 722,66 Punkten. Bei 3 305,62 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit Wienerberger (+ 1,02 Prozent auf 35,58 EUR), Erste Group Bank (+ 0,54 Prozent auf 46,15 EUR), CA Immobilien (+ 0,47) Prozent auf 29,82 EUR), BAWAG (+ 0,43 Prozent auf 58,95 EUR) und Telekom Austria (+ 0,24 Prozent auf 8,43 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil Raiffeisen (-2,54 Prozent auf 17,28 EUR), DO (-1,87 Prozent auf 147,20 EUR), Verbund (-1,67 Prozent auf 73,75 EUR), Lenzing (-1,11 Prozent auf 35,75 EUR) und AT S (AT&S) (-0,87 Prozent auf 20,52 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX

Im ATX ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 550 553 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Verbund mit 24,771 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Fokus

Im ATX hat die Raiffeisen-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,94 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at