Schwacher Handel in Wien: ATX gibt zum Ende des Donnerstagshandels nach

Der ATX erlitt am Donnerstagabend Verluste.

Letztendlich tendierte der ATX im Wiener Börse-Handel 0,26 Prozent leichter bei 3 370,07 Punkten. Die ATX-Mitglieder sind damit 111,355 Mrd. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,013 Prozent auf 3 378,54 Punkte an der Kurstafel, nach 3 378,98 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 3 385,60 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 356,77 Zählern.

ATX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verlor der ATX bereits um 2,03 Prozent. Vor einem Monat, am 08.01.2024, wurde der ATX mit einer Bewertung von 3 425,55 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 08.11.2023, verzeichnete der ATX einen Stand von 3 163,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.02.2023, wurde der ATX mit 3 434,81 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2024 büßte der Index bereits um 1,23 Prozent ein. Bei 3 489,80 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 305,62 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 2,35 Prozent auf 21,74 EUR), voestalpine (+ 1,00 Prozent auf 26,16 EUR), Raiffeisen (+ 0,47) Prozent auf 19,34 EUR), EVN (+ 0,43 Prozent auf 23,55 EUR) und Andritz (+ 0,36 Prozent auf 56,50 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil Verbund (-2,12 Prozent auf 69,15 EUR), Telekom Austria (-1,36 Prozent auf 7,95 EUR), Lenzing (-1,17 Prozent auf 29,65 EUR), Erste Group Bank (-0,90 Prozent auf 38,64 EUR) und BAWAG (-0,69 Prozent auf 50,45 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX

Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 563 359 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX macht die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 24,806 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,57 erwartet. Die BAWAG-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,57 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at