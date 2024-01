Schwacher Handel: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsende schwächer

Am Freitag ging es im LUS-DAX via XETRA letztendlich um 0,40 Prozent auf 16 545,00 Punkte abwärts.

Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 16 654,50 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 16 512,50 Punkten erreichte.

LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Vor einem Monat, am 19.12.2023, wies der LUS-DAX 16 764,00 Punkte auf. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 19.10.2023, einen Stand von 14 946,00 Punkten auf. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 19.01.2023, bei 14 994,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 1,19 Prozent abwärts. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 16 964,50 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 345,00 Zähler.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit RWE (+ 1,54 Prozent auf 37,49 EUR), EON SE (+ 1,22 Prozent auf 12,48 EUR), SAP SE (+ 1,10 Prozent auf 148,88 EUR), Siemens Energy (+ 0,94 Prozent auf 11,83 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,83 Prozent auf 23,08 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Porsche Automobil vz (-1,79 Prozent auf 43,44 EUR), Commerzbank (-1,73 Prozent auf 11,07 EUR), Siemens Healthineers (-1,55 Prozent auf 51,98 EUR), BASF (-1,40 Prozent auf 43,05 EUR) und Continental (-1,39 Prozent auf 70,88 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im LUS-DAX weist die Commerzbank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 7 622 134 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 169,396 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Mitglieder

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist mit 2,69 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,39 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

