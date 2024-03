Schwacher Handel: SLI sackt zum Handelsende ab

Am Abend zogen sich die Anleger in Zürich zurück.

Der SLI gab im SIX-Handel letztendlich um 0,62 Prozent auf 1 913,66 Punkte nach. Zuvor ging der SLI 0,136 Prozent leichter bei 1 922,97 Punkten in den Handel, nach 1 925,58 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 1 913,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1 924,55 Punkten verzeichnete.

SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 0,106 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.02.2024, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 854,75 Punkten. Der SLI stand vor drei Monaten, am 22.12.2023, bei 1 780,93 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.03.2023, wurde der SLI mit einer Bewertung von 1 709,62 Punkten gehandelt.

Der Index gewann auf Jahressicht 2024 bereits um 8,51 Prozent. Bei 1 936,63 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Zählern erreicht.

Tops und Flops im SLI aktuell

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Logitech (+ 1,47 Prozent auf 81,42 CHF), Temenos (+ 1,43 Prozent auf 65,32 CHF), Lonza (+ 1,26 Prozent auf 529,80 CHF), Lindt (+ 0,74 Prozent auf 10 890,00 CHF) und Swisscom (+ 0,49 Prozent auf 535,60 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Sonova (-4,58 Prozent auf 262,40 CHF), Straumann (-3,96 Prozent auf 141,95 CHF), Richemont (-2,61 Prozent auf 134,25 CHF), VAT (-2,21 Prozent auf 473,90 CHF) und Geberit (-1,87 Prozent auf 535,40 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die ams-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 4 884 770 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Nestlé mit 254,216 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Aktien

2024 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Zurich Insurance-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,69 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

