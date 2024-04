Schwacher Handel: STOXX 50 zum Handelsstart mit Abgaben

Am Dienstag verbucht der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX Verluste in Höhe von 0,19 Prozent auf 4 383,70 Punkte. In den Handel ging der STOXX 50 0,039 Prozent tiefer bei 4 390,24 Punkten, nach 4 391,95 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 4 390,24 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 382,18 Punkten erreichte.

STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, einen Stand von 4 362,97 Punkten auf. Der STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 09.01.2024, bei 4 097,22 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, notierte der STOXX 50 bei 3 981,99 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 7,13 Prozent. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 462,29 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 010,21 Punkte.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit Rio Tinto (+ 1,41 Prozent auf 52,57 GBP), Roche (+ 0,96 Prozent auf 221,90 CHF), BP (+ 0,84 Prozent auf 5,14 GBP), Glencore (+ 0,33 Prozent auf 4,68 GBP) und HSBC (+ 0,16 Prozent auf 6,46 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen Reckitt Benckiser (-0,99 Prozent auf 42,18 GBP), SAP SE (-0,74 Prozent auf 175,90 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,68 Prozent auf 39,15 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,68 Prozent auf 423,60 EUR) und Unilever (-0,58 Prozent auf 37,95 GBP).

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 915 524 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 518,540 Mrd. Euro weist die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der STOXX 50-Titel

Die BAT-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Die BAT-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,27 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

