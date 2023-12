Schwacher Handel: TecDAX am Mittag schwächer

Um 12:09 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,40 Prozent tiefer bei 3 215,92 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 483,675 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,303 Prozent auf 3 219,01 Punkte an der Kurstafel, nach 3 228,80 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 219,31 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 3 202,93 Einheiten.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der TecDAX bereits um 0,279 Prozent. Der TecDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 07.11.2023, bei 2 972,92 Punkten. Der TecDAX lag noch vor drei Monaten, am 07.09.2023, bei 3 109,80 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.12.2022, lag der TecDAX-Kurs bei 3 028,01 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2023 bereits um 10,64 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 350,46 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 2 788,38 Zählern.

Tops und Flops im TecDAX aktuell

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit QIAGEN (+ 1,04 Prozent auf 38,80 EUR), Sartorius vz (+ 0,89 Prozent auf 294,40 EUR), ADTRAN (+ 0,66 Prozent auf 6,08 USD), PNE (+ 0,47 Prozent auf 12,80 EUR) und AIXTRON SE (+ 0,11 Prozent auf 35,35 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-6,62 Prozent auf 27,80 EUR), MorphoSys (-3,42 Prozent auf 24,88 EUR), JENOPTIK (-2,69 Prozent auf 26,00 EUR), Nordex (-1,98 Prozent auf 10,14 EUR) und EVOTEC SE (-1,86 Prozent auf 18,47 EUR).

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Im TecDAX ist die Telefonica Deutschland-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 940 630 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 172,110 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Fokus

Die SMA Solar-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die Telefonica Deutschland-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,57 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at