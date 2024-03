Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 liegt im Minus

Am Montag fällt der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX um 0,54 Prozent auf 4 934,30 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 4,294 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,583 Prozent auf 4 932,20 Punkte an der Kurstafel, nach 4 961,11 Punkten am Vortag.

Bei 4 916,73 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 4 936,97 Punkten den höchsten Stand markierte.

Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, einen Wert von 4 715,87 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 11.12.2023, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 540,19 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 10.03.2023, mit 4 229,53 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 9,34 Prozent zu Buche. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 4 986,57 Punkten. Bei 4 380,97 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Stellantis (+ 0,71 Prozent auf 25,32 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,55 Prozent auf 117,14 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,55) Prozent auf 38,66 EUR), Enel (+ 0,51 Prozent auf 6,16 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,11 Prozent auf 21,94 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Infineon (-2,33 Prozent auf 33,50 EUR), SAP SE (-1,93 Prozent auf 173,52 EUR), Bayer (-1,43 Prozent auf 25,90 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,23 Prozent auf 3,06 EUR) und Ferrari (-1,11 Prozent auf 382,65 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im Euro STOXX 50 weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 557 016 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 421,492 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Im Euro STOXX 50 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,38 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at