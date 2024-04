Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich schwächer

Mit dem Euro STOXX 50 ging es am vierten Tag der Woche abwärts.

Zum Handelsende tendierte der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,99 Prozent leichter bei 4 940,41 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 4,325 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,070 Prozent fester bei 4 993,35 Punkten, nach 4 989,88 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 4 994,41 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 4 900,27 Einheiten.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,394 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 25.03.2024, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 044,19 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 25.01.2024, den Stand von 4 582,26 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.04.2023, wies der Euro STOXX 50 4 377,85 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 9,48 Prozent aufwärts. Bei 5 121,71 Punkten verzeichnete der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 380,97 Punkte.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Infineon (+ 3,60 Prozent auf 32,56 EUR), Deutsche Börse (+ 0,42 Prozent auf 181,45 EUR), Eni (-0,05 Prozent auf 15,34 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,22 Prozent auf 3,51 EUR) und Bayer (-0,28 Prozent auf 26,90 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen SAP SE (-3,05 Prozent auf 170,20 EUR), Stellantis (-2,12 Prozent auf 22,88 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,72 Prozent auf 423,20 EUR), Allianz (-1,50 Prozent auf 262,70 EUR) und Ferrari (-1,42 Prozent auf 388,20 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 9 818 584 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 398,893 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Werte

Im Euro STOXX 50 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 9,16 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at