Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 verliert zum Handelsstart

Am Dienstag tendiert der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,79 Prozent tiefer bei 4 419,62 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3,902 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,257 Prozent auf 4 443,21 Punkte an der Kurstafel, nach 4 454,68 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Dienstag bei 4 416,04 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 443,21 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, mit 4 549,44 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 16.10.2023, lag der Euro STOXX 50 bei 4 149,86 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.01.2023, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 157,00 Punkten gehandelt.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2024 bereits um 2,07 Prozent zurück. Bei 4 568,80 Punkten erreichte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 416,04 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Bayer (-0,13 Prozent auf 33,51 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,26 Prozent auf 44,63 EUR), Eni (-0,35 Prozent auf 14,94 EUR), Deutsche Börse (-0,40 Prozent auf 187,15 EUR) und BMW (-0,43 Prozent auf 95,11 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Infineon (-1,72 Prozent auf 33,23 EUR), adidas (-1,68 Prozent auf 172,72 EUR), Stellantis (-1,56 Prozent auf 19,88 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,41 Prozent auf 2,68 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,14 Prozent auf 380,60 EUR) unter Druck.

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im Euro STOXX 50 sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 315 061 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 334,555 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Die Stellantis-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,44 Prozent, die höchste im Index.

