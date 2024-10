Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 notiert im Minus

Am Dienstag notiert der STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 0,57 Prozent tiefer bei 4 428,81 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,208 Prozent auf 4 444,95 Punkte an der Kurstafel, nach 4 454,23 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 4 444,95 Punkte, das Tagestief hingegen 4 404,25 Zähler.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, einen Stand von 4 356,82 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2024, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 521,10 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, bei 3 888,74 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 8,23 Prozent nach oben. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 4 584,77 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 010,21 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit SAP SE (+ 1,72 Prozent auf 203,75 EUR), Roche (+ 1,00 Prozent auf 262,70 CHF), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,94 Prozent auf 471,40 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,92 Prozent auf 49,48 CHF) und Deutsche Telekom (+ 0,87 Prozent auf 26,66 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen Rio Tinto (-4,57 Prozent auf 50,58 GBP), Glencore (-3,95 Prozent auf 4,20 GBP), HSBC (-3,60 Prozent auf 6,70 GBP), BASF (-3,15 Prozent auf 46,81 EUR) und BP (-3,00 Prozent auf 4,09 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 16 714 162 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 460,602 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Fokus

Im STOXX 50 verzeichnet die Santander-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HSBC-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,01 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at