Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 präsentiert sich nachmittags leichter

Um 15:42 Uhr steht im STOXX-Handel ein Minus von 0,54 Prozent auf 4 483,75 Punkte an der STOXX 50-Kurstafel. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,065 Prozent auf 4 505,31 Punkte an der Kurstafel, nach 4 508,24 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag am Dienstag bei 4 513,39 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 480,88 Punkten erreichte.

STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 26.04.2024, bei 4 422,20 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.02.2024, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 283,70 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 26.05.2023, bei 4 027,71 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 9,57 Prozent. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 4 543,01 Punkten. Bei 4 010,21 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Glencore (+ 1,32 Prozent auf 4,90 GBP), BP (+ 0,79 Prozent auf 4,87 GBP), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,26 Prozent auf 39,14 EUR), Enel (+ 0,22 Prozent auf 6,67 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,12 Prozent auf 66,37 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Diageo (-2,30 Prozent auf 26,31 GBP), RELX (-1,85 Prozent auf 34,55 GBP), AstraZeneca (-1,77 Prozent auf 120,78 GBP), GSK (-1,69 Prozent auf 17,45 GBP) und HSBC (-1,52 Prozent auf 6,85 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Die National Grid-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 15 142 688 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 weist die Novo Nordisk-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 549,370 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Blick

Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 5,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die BAT-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,01 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at