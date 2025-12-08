Unilever Aktie
WKN DE: A0JNE2 / ISIN: GB00B10RZP78
Unilever Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Unilever auf "Buy" mit einem Kursziel von 5050 Pence belassen. Die Aktien des Konsumgüterherstellers hätten vor der Abspaltung des Eiscremegeschäfts zuletzt geschwächelt, schrieb Tom Sykes in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Er rechnet 2026 aber ohne diesen Bereich mit einem Wachstum von 3,7 Prozent auf vergleichbarer Basis. Die Aktien hält Sykes für attraktiv bewertet./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 08:06 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever plc Buy
|
Unternehmen:
Unilever plc
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
50,50 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
42,26 £
|
Abst. Kursziel*:
19,50%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
42,35 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,24%
|
Analyst Name::
Tom Sykes
|
KGV*:
-
|
12:26
|Börse Europa: STOXX 50 zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
12:26
|Handel in London: Das macht der FTSE 100 mittags (finanzen.at)
|
10:04
|FTSE 100-Titel Unilever-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Unilever von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Start schwächer (finanzen.at)
|
09:29
|Pluszeichen in London: FTSE 100 beginnt Montagssitzung im Plus (finanzen.at)
|
04.12.25
|Impulsarmer Handel in London: FTSE 100 notiert zum Start des Donnerstagshandels um seinen Schlusskurs vom Mittwoch (finanzen.at)
|
04.12.25
|Handel in Europa: STOXX 50 notiert zum Start des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
03.12.25
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 mittags freundlich (finanzen.at)
|12:26
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|05.12.25
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.25
|Unilever Sell
|UBS AG
|26.11.25
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
