Unilever Aktie
|51,82EUR
|-0,06EUR
|-0,12%
WKN DE: A0JNE2 / ISIN: GB00B10RZP78
Unilever Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Unilever auf "Outperform" mit einem Kursziel von 5900 Pence belassen. Callum Elliott bezieht sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie auf aktuelle Marktdaten aus den USA für die zwei Wochen bis zum 15. November. Kosmetikunternehmen wie L'Oreal und Beiersdorf hätten starken Wertwachstum gezeigt bei den Verkäufen. Absatzseitig hätten Nestle, Reckitt und L'Oreal eine robuste Entwicklung gezeigt. In die Periode sei aber auch der frühe Black-Friday-Verkauf von Walmart gefallen./mis/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 11:30 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 12:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever plc Outperform
|
Unternehmen:
Unilever plc
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
59,00 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
45,32 £
|
Abst. Kursziel*:
30,19%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
45,49 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
29,70%
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Unilever plcmehr Nachrichten
|
24.11.25
|FTSE 100-Titel Unilever-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Unilever von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
21.11.25
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
21.11.25
|STOXX-Handel STOXX 50 präsentiert sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
18.11.25
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 beendet die Dienstagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
18.11.25
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 am Nachmittag in Rot (finanzen.at)
|
18.11.25
|Verluste in Europa: STOXX 50 notiert mittags im Minus (finanzen.at)
|
18.11.25
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
17.11.25
|FTSE 100-Titel Unilever-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Unilever von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)