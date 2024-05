Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX legt am Dienstagnachmittag den Rückwärtsgang ein

So bewegt sich der DAX am zweiten Tag der Woche.

Am Dienstag bewegt sich der DAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,15 Prozent schwächer bei 18 714,25 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,840 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,034 Prozent auf 18 735,84 Punkte an der Kurstafel, nach 18 742,22 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 18 629,03 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 18 748,76 Punkten.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.04.2024, wies der DAX einen Stand von 17 930,32 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 14.02.2024, stand der DAX noch bei 16 945,48 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 12.05.2023, bei 15 913,82 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 11,60 Prozent nach oben. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 18 845,86 Punkten. Bei 16 345,02 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Sartorius vz (+ 4,66 Prozent auf 289,90 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,95 Prozent auf 122,25 EUR), Commerzbank (+ 2,23 Prozent auf 14,19 EUR), Merck (+ 1,75 Prozent auf 157,20 EUR) und Porsche (+ 1,69 Prozent auf 85,42 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen Brenntag SE (-8,86 Prozent auf 70,94 EUR), Hannover Rück (-3,57 Prozent auf 226,90 EUR), Rheinmetall (-2,51 Prozent auf 521,60 EUR), Deutsche Börse (-1,48 Prozent auf 180,20 EUR) und Zalando (-1,17 Prozent auf 24,46 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im DAX

Das Handelsvolumen der Bayer-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 5 116 009 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 205,502 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Titel

Die Porsche Automobil vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,61 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

