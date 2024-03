Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 gibt zum Start nach

Um 09:11 Uhr fällt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,03 Prozent auf 7 928,35 Punkte zurück. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,507 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 7 930,96 Punkte an der Kurstafel, nach 7 930,96 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 7 912,82 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 932,73 Zählern.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Minus von 0,032 Prozent. Der FTSE 100 stand noch vor einem Monat, am 27.02.2024, bei 7 683,02 Punkten. Der FTSE 100 stand vor drei Monaten, am 27.12.2023, bei 7 724,95 Punkten. Der FTSE 100 notierte noch vor einem Jahr, am 27.03.2023, bei 7 471,77 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 legte der Index bereits um 2,68 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 7 961,43 Punkten. Bei 7 404,08 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit Diploma (+ 11,85 Prozent auf 38,32 GBP), D S Smith (+ 7,31 Prozent auf 3,86 GBP), J Sainsbury (+ 2,61 Prozent auf 2,69 GBP), Associated British Foods (+ 1,58 Prozent auf 25,12 GBP) und JD Sports Fashion (+ 1,09 Prozent auf 1,15 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen Ocado Group (-2,78 Prozent auf 4,54 GBP), Flutter Entertainment (-2,05 Prozent auf 167,45 GBP), HSBC (-1,24 Prozent auf 6,20 GBP), Smiths (-1,24 Prozent auf 16,69 GBP) und Rolls-Royce (-0,84 Prozent auf 4,24 GBP) unter Druck.

Welche Aktien im FTSE 100 den größten Börsenwert aufweisen

Im FTSE 100 sticht die D S Smith-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6 958 293 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 198,335 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Titel

Unter den FTSE 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie mit 4,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Vodafone Group-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,58 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at