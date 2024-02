Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime notiert zum Handelsstart im Minus

Der ATX Prime bewegt sich am Montag nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Um 09:11 Uhr steht im Wiener Börse-Handel ein Minus von 0,02 Prozent auf 1 705,03 Punkte an der ATX Prime-Kurstafel. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,001 Prozent auf 1 705,29 Punkte an der Kurstafel, nach 1 705,30 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 1 709,02 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 1 703,84 Punkten.

ATX Prime-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat, am 26.01.2024, wies der ATX Prime 1 738,70 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.11.2023, wies der ATX Prime einen Stand von 1 632,45 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.02.2023, wies der ATX Prime 1 740,46 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Minus von 0,525 Prozent zu Buche. Bei 1 750,09 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 1 664,49 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Verbund (+ 0,94 Prozent auf 64,55 EUR), Rosenbauer (+ 0,67 Prozent auf 30,20 EUR), Telekom Austria (+ 0,63 Prozent auf 7,98 EUR), Lenzing (+ 0,49 Prozent auf 30,65 EUR) und PORR (+ 0,43 Prozent auf 14,06 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil Polytec (-3,05 Prozent auf 3,34 EUR), Wolford (-2,73 Prozent auf 4,28 EUR), Flughafen Wien (-1,20 Prozent auf 49,40 EUR), OMV (-0,59 Prozent auf 40,35 EUR) und Raiffeisen (-0,46 Prozent auf 19,64 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX Prime ist die OMV-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 14 317 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie nimmt im ATX Prime, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 22,217 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien

Im ATX Prime präsentiert die Kapsch TrafficCom-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Semperit-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,37 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at