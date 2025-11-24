Goldman Sachs Group Inc.: Siemens-Aktie erhält Buy

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens von 267 auf 246 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Daniela Costa bekräftigte ihre Kaufempfehlung am Freitag im Nachgang der Quartalszahlen und des Kapitalmarkttags ausdrücklich. Sie kappte zwar ihre Schätzungen nach dem schwächeren vierten Geschäftsquartal, hält die Ziele der Münchner für das erste Geschäftsquartal 2026, das ganze Geschäftsjahr und auch mittelfristig aber für recht konservativ.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Siemens-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Das Papier von Siemens legte um 13:51 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 221,55 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 11,04 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 312 197 Siemens-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2025 gewann die Aktie 20,2 Prozent. Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Siemens am 12.02.2026 präsentieren.

