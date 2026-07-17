Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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17.07.2026 11:30:00
SigScalr: Observability-Start-up nun Teil von Apple
SigScalr hilft bei der Logfile- und Datenanalyse und erinnert damit an Splunk oder Elasticsearch. Apple hat die Firma gekauft – für Xcode?Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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