SIX-Handel: SLI beginnt Sitzung mit Gewinnen
Um 09:11 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0,93 Prozent stärker bei 2 155,35 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,919 Prozent auf 2 155,17 Punkte an der Kurstafel, nach 2 135,55 Punkten am Vortag.
Bei 2 156,24 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 2 152,66 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang ein Plus von 0,179 Prozent. Vor einem Monat, am 22.12.2025, wurde der SLI auf 2 132,65 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 22.10.2025, wies der SLI 2 040,82 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 22.01.2025, erreichte der SLI einen Wert von 2 024,37 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 0,203 Prozent nach oben. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 2 185,70 Punkte. Bei 2 116,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
SLI-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Partners Group (+ 2,43 Prozent auf 1 095,00 CHF), Sonova (+ 2,26 Prozent auf 226,20 CHF), Richemont (+ 1,82 Prozent auf 159,85 CHF), Julius Bär (+ 1,81 Prozent auf 67,36 CHF) und Nestlé (+ 1,78 Prozent auf 74,28 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Novartis (+ 0,03 Prozent auf 114,38 CHF), Helvetia Baloise (+ 0,05 Prozent auf 195,60 CHF), Logitech (+ 0,06 Prozent auf 72,70 CHF), Temenos (+ 0,14 Prozent auf 73,20 CHF) und Roche (+ 0,15 Prozent auf 345,20 CHF).
Welche Aktien im SLI das größte Handelsvolumen aufweisen
Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 355 621 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 296,775 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Fokus
Die Adecco SA-Aktie präsentiert mit 8,77 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Mit 5,52 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Aktien in diesem Artikel
|Adecco SA
|25,10
|3,80%
|Helvetia Baloise Holding AG
|210,40
|-0,94%
|Julius Bär
|72,46
|0,95%
|Logitech S.A.
|78,10
|-0,48%
|Nestlé SA (Nestle)
|78,82
|-0,18%
|Novartis AG
|123,65
|-0,20%
|Partners Group AG
|1 167,00
|0,47%
|Richemont
|169,05
|-1,17%
|Roche AG (Genussschein)
|347,90
|0,93%
|Sonova AG
|239,20
|-0,42%
|Temenos AG
|79,35
|0,00%
|UBS
|40,66
|0,32%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|599,60
|-1,02%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 147,07
|0,54%
