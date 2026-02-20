FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Zurich mit einem Kursziel von 575 Franken auf "Hold" belassen. Die Ergebnisse seien besser als erwartet, schrieb Kailesh Mistry in der am Freitag vorliegenden ersten Einschätzung./ag/men



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 08:10 / CET



