Zurich Insurance Aktie
|620,60EUR
|3,80EUR
|0,62%
WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394
20.02.2026 13:21:38
Zurich Insurance Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Zurich mit einem Kursziel von 575 Franken auf "Hold" belassen. Die Ergebnisse seien besser als erwartet, schrieb Kailesh Mistry in der am Freitag vorliegenden ersten Einschätzung./ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Hold
|
Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
575,00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
567,60 CHF
|
Abst. Kursziel*:
1,30%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
567,80 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
1,27%
|
Analyst Name::
Kailesh Mistry
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
