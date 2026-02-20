Zurich Insurance Aktie

620,60EUR 3,80EUR 0,62%
WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394

20.02.2026 13:21:38

Zurich Insurance Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Zurich mit einem Kursziel von 575 Franken auf "Hold" belassen. Die Ergebnisse seien besser als erwartet, schrieb Kailesh Mistry in der am Freitag vorliegenden ersten Einschätzung./ag/men

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Hold
Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
575,00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
567,60 CHF 		Abst. Kursziel*:
1,30%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
567,80 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
1,27%
Analyst Name::
Kailesh Mistry 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

