Zurich Insurance Aktie

614,60EUR -6,00EUR -0,97%
Zurich Insurance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394

19.02.2026 07:49:06

Zurich Insurance Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Zurich nach Zahlen mit einem Kursziel von 520 Franken auf "Hold" belassen. Der Fokus der Anleger auf jegliche Aussagen zur geplanten Übernahme von Beazley könnte dazu führen, dass die Erfolge des Versicherers im vergangenen Jahr übersehen würden, schrieb Philip Kett am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. So liege der deutlich gestiegene operative Gewinn ebenso über der Konsensschätzung wie das Nettoergebnis. Ohne die drohende Kapitalerhöhung würde die Kursreaktion der Aktie wohl positiv ausfallen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 01:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 01:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Hold
Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
520,00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
568,00 CHF 		Abst. Kursziel*:
-8,45%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
563,60 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-7,74%
Analyst Name::
Philip Kett 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)

