Zurich Insurance Aktie
|614,60EUR
|-6,00EUR
|-0,97%
WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394
Zurich Insurance Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Zurich nach Zahlen mit einem Kursziel von 520 Franken auf "Hold" belassen. Der Fokus der Anleger auf jegliche Aussagen zur geplanten Übernahme von Beazley könnte dazu führen, dass die Erfolge des Versicherers im vergangenen Jahr übersehen würden, schrieb Philip Kett am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. So liege der deutlich gestiegene operative Gewinn ebenso über der Konsensschätzung wie das Nettoergebnis. Ohne die drohende Kapitalerhöhung würde die Kursreaktion der Aktie wohl positiv ausfallen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 01:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 01:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Hold
|
Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
520,00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
568,00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-8,45%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
563,60 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7,74%
|
Analyst Name::
Philip Kett
|
KGV*:
-
