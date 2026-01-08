Zurich Insurance Aktie
|633,40EUR
|-17,80EUR
|-2,73%
WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394
Zurich Insurance Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Zurich auf "Buy" mit einem Kursziel von 642 Franken belassen. Die Aktie des Versicherers sei 2025 im Vergleich zu Wettbewerbern eher schwach gelaufen, schrieb Michael Huttner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er begründete dies mit dem Fokus der Anleger auf die Erholung von Margen und Wachstum im Nicht-Leben-Bereich des Privatkundengeschäfts, wo Konkurrenten wie Allianz und Generali stärker aufgestellt seien. Die Aussichten für Zurich im Jahr 2026 seien aber besser als aktuell vom Markt erwartet, was sich in einer stärkeren Dividendenerhöhung widerspiegeln sollte, als die Konsensschätzung impliziere./ck/rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 17:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Buy
|
Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
642,00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
586,80 CHF
|
Abst. Kursziel*:
9,41%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
589,60 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,89%
|
Analyst Name::
Michael Huttner
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|
09:29
|Schwache Performance in Zürich: SLI zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09:29
|Zuversicht in Zürich: SMI beginnt Donnerstagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
07.01.26
|Börse Zürich: SLI zum Ende des Mittwochshandels unentschlossen (finanzen.at)
|
07.01.26
|STOXX-Handel STOXX 50 letztendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
07.01.26
|Starker Wochentag in Zürich: Schlussendlich Gewinne im SMI (finanzen.at)
|
07.01.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SLI zeigt sich fester (finanzen.at)
|
07.01.26
|Handel in Europa: STOXX 50 leichter (finanzen.at)
|
07.01.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SMI im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|13:30
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|Zurich Insurance Hold
|Deutsche Bank AG
|17.12.25
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|08.12.25
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:30
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|Zurich Insurance Hold
|Deutsche Bank AG
|17.12.25
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|08.12.25
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:30
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.12.25
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.11.25
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.25
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.10.25
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.12.25
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|08.12.25
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|06.11.25
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|06.11.25
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|Zurich Insurance Hold
|Deutsche Bank AG
|05.12.25
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|Zurich Insurance Equal Weight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Zurich Insurance Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|633,40
|-2,73%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:09
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15:09
|GSK Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15:06
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|15:05
|AIR France-KLM Equal Weight
|Barclays Capital
|15:04
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|15:04
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|14:43
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:43
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:01
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|14:01
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:38
|Pfizer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:37
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:30
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:26
|grenke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:24
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:22
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:21
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:20
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:17
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:59
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:59
|Wienerberger Sell
|UBS AG
|12:57
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:45
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|12:43
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|12:42
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:41
|Shell Overweight
|Barclays Capital
|12:38
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:38
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|12:37
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|12:37
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|12:36
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:35
|Evonik Equal Weight
|Barclays Capital
|12:32
|ams-OSRAM Equal Weight
|Barclays Capital
|12:30
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|12:29
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
|12:26
|AIXTRON Overweight
|Barclays Capital
|12:22
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|12:21
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:05
|Volvo AB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:53
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:53
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:51
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|11:50
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|11:50
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|11:23
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|11:10
|Enel Buy
|UBS AG
|11:10
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|11:09
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|10:45
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|10:45
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|Barclays Capital