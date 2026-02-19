Zurich Insurance Aktie
WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zurich nach Zahlen mit einem Kursziel von 520 Franken auf "Hold" belassen. Einerseits hätten die Jahreszahlen des Versicherers die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Philip Kett am Donnerstag. Dabei verwies der Analyst vor allem auf das Lebensversicherungsgeschäft, das 2025 ein beeindruckendes Wachstum verzeichnet habe. Andererseits sei das bessere Abschneiden im Nichtlebensversicherungsgeschäft qualitativ relativ schwach. Dort hätten die Margen von geringeren Katastrophenschäden und günstigen Witterungsbedingungen in der Ernteversicherung profitiert./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
