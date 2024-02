SIX-Handel SLI fällt zum Handelsstart

Der SLI verliert heute nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Der SLI verliert im SIX-Handel um 09:12 Uhr 0,18 Prozent auf 1 860,58 Punkte. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,239 Prozent auf 1 859,51 Punkte an der Kurstafel, nach 1 863,97 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 1 858,59 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1 862,67 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SLI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, bei 1 815,16 Punkten. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 27.11.2023, den Wert von 1 711,05 Punkten. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 27.02.2023, den Stand von 1 781,85 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2024 bereits um 5,50 Prozent. Bei 1 874,03 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1 742,94 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell ams (+ 0,57 Prozent auf 2,28 CHF), Lonza (+ 0,50 Prozent auf 463,80 CHF), Holcim (+ 0,37 Prozent auf 70,40 CHF), Sandoz (+ 0,28 Prozent auf 28,18 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,25 Prozent auf 40,44 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Temenos (-1,36 Prozent auf 63,94 CHF), Straumann (-0,84 Prozent auf 146,75 CHF), Novartis (-0,81 Prozent auf 90,62 CHF), Swatch (I) (-0,48 Prozent auf 207,90 CHF) und Sonova (-0,42 Prozent auf 286,90 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SLI weist die Nestlé-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 206 521 Aktien gehandelt. Im SLI nimmt die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 261,442 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Titel

Unter den SLI-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Swiss Re-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,08 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

