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WKN DE: A2JNV8 / ISIN: CH0418792922

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SLI im Fokus 02.10.2026 12:27:13

SIX-Handel: SLI mittags mit Gewinnen

SIX-Handel: SLI mittags mit Gewinnen

Am fünften Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in Zürich zuversichtlich.

Um 12:10 Uhr springt der SLI im SIX-Handel um 0,64 Prozent auf 2 211,25 Punkte an. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,030 Prozent auf 2 197,93 Punkte an der Kurstafel, nach 2 197,27 Punkten am Vortag.

Bei 2 194,54 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 2 220,50 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der SLI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn sank der SLI bereits um 2,04 Prozent. Der SLI lag vor einem Monat, am 02.09.2026, bei 2 298,13 Punkten. Der SLI wies vor drei Monaten, am 02.07.2026, einen Wert von 2 299,45 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 02.10.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 014,18 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,80 Prozent zu. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2 352,31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern registriert.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,16 Prozent auf 81,34 CHF), Sika (+ 1,95 Prozent auf 182,65 CHF), Julius Bär (+ 1,80 Prozent auf 72,50 CHF), Amrize (+ 1,71 Prozent auf 30,96 CHF) und Schindler (+ 1,56 Prozent auf 259,80 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Sonova (-1,04 Prozent auf 247,60 CHF), Roche (-0,34 Prozent auf 347,80 CHF), UBS (-0,31 Prozent auf 38,94 CHF), Straumann (-0,20 Prozent auf 91,36 CHF) und Helvetia Baloise (-0,20 Prozent auf 204,20 CHF).

Die meistgehandelten SLI-Aktien

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 998 195 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 297,473 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Blick

Unter den SLI-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Partners Group-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,67 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at

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ABB (Asea Brown Boveri) 87,86 3,00% ABB (Asea Brown Boveri)
Amrize 33,08 -0,06% Amrize
Helvetia Baloise Holding AG 220,20 0,73% Helvetia Baloise Holding AG
Julius Bär 78,04 2,52% Julius Bär
Partners Group AG 647,00 1,73% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 371,28 0,07% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Schindler AG (PS) 279,60 2,49% Schindler AG (PS)
Sika AG 197,40 3,24% Sika AG
Sonova AG 266,80 -0,22% Sonova AG
Straumann Holding AG 96,32 -1,55% Straumann Holding AG
Swiss Re AG 152,10 2,56% Swiss Re AG
UBS 42,41 0,33% UBS

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SLI 2 208,68 0,52%

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