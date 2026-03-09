Roche Aktie

324,20CHF -17,00CHF -4,98%
Roche für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048

09.03.2026 09:29:13

Roche Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Roche nach einem Forschungsrückschlag mit dem Hoffnungsträger Giredestrant auf "Underperform" mit einem Kursziel von 230 Franken belassen. Dass das Mittel in einer klinischen Studie die Ziele als Standardbehandlung von Brustkrebs verfehlt habe, überrasche ihn nicht, schrieb Michael Leuchten in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Er habe schon zuvor darauf hingewiesen, dass die Studie zumindest nicht ausreichend aussagekräftig sei. Das Scheitern entziehe den milliardenschweren Markterwartungen an Giredestrant die Grundlage, dürfte die positive Dynamik der Aktie seit Ende 2025 aufgrund positiver Studienergebnisse vollständig umkehren und zu einem Bewertungseinbruch führen./rob/gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 03:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 03:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Underperform
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
230,00 CHF
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
323,90 CHF 		Abst. Kursziel*:
-28,99%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
324,20 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-29,06%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

