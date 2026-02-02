Roche Aktie
|351,70CHF
|1,00CHF
|0,29%
WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048
Roche Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 230 Franken auf "Underperform" belassen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis für 2026 liege etwa ein Viertel über dem europäischen Branchenschnitt - ohne dass dies durch entsprechendes Wachstum gerechtfertigt werde, schrieb Michael Leuchten am Sonntag./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2026 / 15:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Underperform
|
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
230,00 CHF
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
351,30 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-34,53%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
351,70 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-34,60%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)
|
12:27
|Aufschläge in Zürich: SLI mittags in Grün (finanzen.at)
|
12:27
|Gute Stimmung in Zürich: SMI am Montagmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
09:29
|Montagshandel in Zürich: SLI zum Start des Montagshandels fester (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Zürich: SMI liegt zum Start des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
|
30.01.26
|Freitagshandel in Zürich: SMI schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
30.01.26
|SLI-Handel aktuell: Zum Handelsende Gewinne im SLI (finanzen.at)
|
30.01.26
|Optimismus in Zürich: SLI am Nachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
30.01.26
|Optimismus in Zürich: SMI nachmittags mit Kursplus (finanzen.at)