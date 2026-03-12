Roche Aktie

320,30CHF -9,70CHF -2,94%
WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048

12.03.2026 12:06:31

Roche Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 340 Franken auf "Hold" belassen. Emmanuel Papadakis blieb nach der Telefonkonferenz der Schweizer bei seiner ersten Einschätzung nach der Gazyva-Studie, dass das Mittel gegen die Autoimmunerkrankung Lupus zwar wettbewerbsfähig, aber nicht bahnbrechend sein dürfte, wie er in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar schrieb./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Hold
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
340,00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
321,60 CHF 		Abst. Kursziel*:
5,72%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
320,30 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
6,15%
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

