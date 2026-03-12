Roche Aktie
|320,30CHF
|-9,70CHF
|-2,94%
WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048
Roche Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 340 Franken auf "Hold" belassen. Emmanuel Papadakis blieb nach der Telefonkonferenz der Schweizer bei seiner ersten Einschätzung nach der Gazyva-Studie, dass das Mittel gegen die Autoimmunerkrankung Lupus zwar wettbewerbsfähig, aber nicht bahnbrechend sein dürfte, wie er in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar schrieb./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Hold
|
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
340,00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
321,60 CHF
|
Abst. Kursziel*:
5,72%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
320,30 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,15%
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
