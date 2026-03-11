Roche Aktie

328,50CHF -6,70CHF -2,00%
Roche für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.03.2026 09:17:29

Roche Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 340 Franken auf "Hold" belassen. Analystin Luisa Hector erhöhte die Umsatzschätzung für Gazyva zur Behandlung bestimmter Blutkrebserkrankungen auf 3,7 Milliarden Franken, wie sie am Dienstagabend schrieb./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 17:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Hold
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein) 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
340,00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
328,30 CHF 		Abst. Kursziel*:
3,56%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
328,50 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
3,50%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

mehr Nachrichten