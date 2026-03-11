Roche Aktie
|328,50CHF
|-6,70CHF
|-2,00%
WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048
Roche Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 340 Franken auf "Hold" belassen. Analystin Luisa Hector erhöhte die Umsatzschätzung für Gazyva zur Behandlung bestimmter Blutkrebserkrankungen auf 3,7 Milliarden Franken, wie sie am Dienstagabend schrieb./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 17:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Hold
|
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
340,00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
328,30 CHF
|
Abst. Kursziel*:
3,56%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
328,50 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,50%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
