Roche Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Roche nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 230 Franken belassen. Der Umsatz des Pharmakonzerns im Schlussquartal 2025 liege etwas über den Erwartungen, während die Gewinne im zweiten Halbjahr diese etwas verfehlt hätten, schrieb Michael Leuchten am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Der Ausblick auf 2026 dürfte zu sinkenden Konsensschätzungen führen./rob/gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 01:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 01:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
230,00 CHF
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
338,10 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-31,97%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
337,30 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-31,81%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Analysen zu Roche AG (Genussschein)
|09:56
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|27.01.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|27.01.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.01.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|16.01.26
|Roche Buy
|UBS AG
|15.01.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|09.01.26
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|07.01.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|28.01.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|27.01.26
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.01.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|16.01.26
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Roche AG (Genussschein)
|337,30
|-0,30%
