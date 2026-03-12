Roche Aktie
|330,00CHF
|-5,20CHF
|-1,55%
WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048
12.03.2026 07:07:02
Roche Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Roche von 350 auf 325 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die 2026 ausstehenden Studienergebnisse dürfte die Markterwartungen nicht nennenswert nach oben treiben, schrieb Richard Vosser am Mittwochabend. Risiken sieht er gerade für das MS-Mittel Fenebrutinib./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 19:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Neutral
|
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
325,00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
330,00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-1,52%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
330,00 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1,52%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
