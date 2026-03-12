NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Roche von 350 auf 325 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die 2026 ausstehenden Studienergebnisse dürfte die Markterwartungen nicht nennenswert nach oben treiben, schrieb Richard Vosser am Mittwochabend. Risiken sieht er gerade für das MS-Mittel Fenebrutinib./rob/ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 19:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.