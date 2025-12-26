ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|Profitables ABB (Asea Brown Boveri)-Investment?
|
26.12.2025 10:03:34
SMI-Papier ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ABB (Asea Brown Boveri)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Das ABB (Asea Brown Boveri)-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 16,54 CHF. Bei einem ABB (Asea Brown Boveri)-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 60,455 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 23.12.2025 auf 59,14 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 575,31 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 257,53 Prozent.
ABB (Asea Brown Boveri) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 107,72 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)mehr Nachrichten
|
23.12.25
|SIX-Handel: SMI zum Handelsende stärker (finanzen.at)
|
23.12.25
|SMI aktuell: So steht der SMI nachmittags (finanzen.at)
|
23.12.25
|Starker Wochentag in Zürich: SMI mittags mit Gewinnen (finanzen.at)
|
23.12.25
|Starker Wochentag in Zürich: SMI zum Start des Dienstagshandels in Grün (finanzen.at)
|
22.12.25
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI schwächelt zum Ende des Montagshandels (finanzen.at)
|
22.12.25
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 schwächelt schlussendlich (finanzen.at)
|
22.12.25
|SIX-Handel Das macht der SMI aktuell (finanzen.at)
|
22.12.25
|Börse Zürich: So entwickelt sich der SMI aktuell (finanzen.at)
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)mehr Analysen
|18.12.25
|ABB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.12.25
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|ABB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.25
|ABB Neutral
|UBS AG
|18.12.25
|ABB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.12.25
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|ABB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.25
|ABB Neutral
|UBS AG
|16.10.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.07.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|07.02.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.10.24
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.10.24
|ABB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.11.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|ABB Underperform
|Bernstein Research
|28.10.25
|ABB Underperform
|Bernstein Research
|17.10.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|16.10.25
|ABB Underperform
|Bernstein Research
|18.12.25
|ABB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.12.25
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|ABB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.25
|ABB Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|63,74
|1,50%