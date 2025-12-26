ABB Aktie

Profitables ABB (Asea Brown Boveri)-Investment? 26.12.2025 10:03:34

SMI-Papier ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ABB (Asea Brown Boveri)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

SMI-Papier ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ABB (Asea Brown Boveri)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien verdienen können.

Das ABB (Asea Brown Boveri)-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 16,54 CHF. Bei einem ABB (Asea Brown Boveri)-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 60,455 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 23.12.2025 auf 59,14 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 575,31 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 257,53 Prozent.

ABB (Asea Brown Boveri) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 107,72 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

18.12.25 ABB Hold Jefferies & Company Inc.
17.12.25 ABB Sector Perform RBC Capital Markets
04.12.25 ABB Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 ABB Hold Jefferies & Company Inc.
20.11.25 ABB Neutral UBS AG
ABB (Asea Brown Boveri) 63,74 1,50%

Ruhe vor Weihnachten: ATX und DAX schlussendlich fester
Am Dienstag ging es am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt moderat aufwärts.
