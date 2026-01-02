SMI-Papier ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ABB (Asea Brown Boveri)-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie Anlegern gebracht.

Am 30.12.2024 wurde das ABB (Asea Brown Boveri)-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 49,07 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 20,379 ABB (Asea Brown Boveri)-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 206,85 CHF, da sich der Wert eines ABB (Asea Brown Boveri)-Papiers am 30.12.2025 auf 59,22 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 20,68 Prozent gleich.

ABB (Asea Brown Boveri) war somit zuletzt am Markt 107,84 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

