ABB Aktie

ABB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
ABB (Asea Brown Boveri)-Performance 02.01.2026 10:03:35

SMI-Papier ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ABB (Asea Brown Boveri)-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

SMI-Papier ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ABB (Asea Brown Boveri)-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie Anlegern gebracht.

Am 30.12.2024 wurde das ABB (Asea Brown Boveri)-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 49,07 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 20,379 ABB (Asea Brown Boveri)-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 206,85 CHF, da sich der Wert eines ABB (Asea Brown Boveri)-Papiers am 30.12.2025 auf 59,22 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 20,68 Prozent gleich.

ABB (Asea Brown Boveri) war somit zuletzt am Markt 107,84 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: ABB

Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)mehr Nachrichten