WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932

Lukrativer Givaudan-Einstieg? 22.12.2025 10:04:06

SMI-Papier Givaudan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Givaudan-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

SMI-Papier Givaudan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Givaudan-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Givaudan-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 3 Jahren wurden Givaudan-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Givaudan-Anteile bei 2 813,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,355 Givaudan-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 116,25 CHF, da sich der Wert einer Givaudan-Aktie am 19.12.2025 auf 3 140,00 CHF belief. Mit einer Performance von +11,62 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Givaudan zuletzt 28,98 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Analysen zu Givaudan AGmehr Analysen

12.12.25 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
12.12.25 Givaudan Neutral UBS AG
12.12.25 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.12.25 Givaudan Buy Jefferies & Company Inc.
11.12.25 Givaudan Overweight Barclays Capital
Givaudan AG 3 363,00 0,45% Givaudan AG

ATX und DAX stabil -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt kommen zum Wochenstart nicht vom Fleck. Am Montag präsentieren sich die Börsen in Fernost freundlich.
