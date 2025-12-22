Givaudan Aktie
WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932
|Lukrativer Givaudan-Einstieg?
|
22.12.2025 10:04:06
SMI-Papier Givaudan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Givaudan-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurden Givaudan-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Givaudan-Anteile bei 2 813,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,355 Givaudan-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 116,25 CHF, da sich der Wert einer Givaudan-Aktie am 19.12.2025 auf 3 140,00 CHF belief. Mit einer Performance von +11,62 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Insgesamt war Givaudan zuletzt 28,98 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Nachrichten zu Givaudan AGmehr Nachrichten
|
18.12.25
|Schwacher Handel in Zürich: SMI zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
16.12.25
|Freundlicher Handel: SMI bewegt sich zum Ende des Dienstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
16.12.25
|Gewinne in Zürich: Das macht der SMI aktuell (finanzen.at)
|
16.12.25
|Gewinne in Zürich: SMI beginnt Dienstagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
15.12.25
|Optimismus in Zürich: SLI zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
15.12.25
|Freundlicher Handel: SMI klettert schlussendlich (finanzen.at)
|
15.12.25
|SIX-Handel: So bewegt sich der SMI nachmittags (finanzen.at)
|
15.12.25
|Börse Zürich in Grün: SLI am Nachmittag in Grün (finanzen.at)
Analysen zu Givaudan AGmehr Analysen
|12.12.25
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|12.12.25
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|12.12.25
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.12.25
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|12.12.25
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|12.12.25
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.12.25
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|11.12.25
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.12.25
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|27.08.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.04.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.12.25
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|12.12.25
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Givaudan AG
|3 363,00
|0,45%