SMI-Papier Givaudan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Givaudan-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Givaudan-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 3 Jahren wurden Givaudan-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Givaudan-Anteile bei 2 813,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,355 Givaudan-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 116,25 CHF, da sich der Wert einer Givaudan-Aktie am 19.12.2025 auf 3 140,00 CHF belief. Mit einer Performance von +11,62 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Givaudan zuletzt 28,98 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at