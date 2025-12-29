SMI-Papier Givaudan-Aktie: So viel Verlust hätte ein Givaudan-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Givaudan-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Das Givaudan-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Givaudan-Papier bei 3 736,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,677 Givaudan-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 23.12.2025 auf 3 131,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 380,62 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 16,19 Prozent verringert.

Alle Givaudan-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 28,91 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at