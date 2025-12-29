Givaudan Aktie

WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932

Investmentbeispiel 29.12.2025 10:03:51

SMI-Papier Givaudan-Aktie: So viel Verlust hätte ein Givaudan-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Givaudan-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Das Givaudan-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Givaudan-Papier bei 3 736,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,677 Givaudan-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 23.12.2025 auf 3 131,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 380,62 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 16,19 Prozent verringert.

Alle Givaudan-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 28,91 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com

12.12.25 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
12.12.25 Givaudan Neutral UBS AG
12.12.25 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.12.25 Givaudan Buy Jefferies & Company Inc.
11.12.25 Givaudan Overweight Barclays Capital
Givaudan AG 3 343,00 -0,30%

28.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 52: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
27.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 52
26.12.25 KW 52: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
26.12.25 KW 52: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

ATX wenig bewegt -- DAX etwas schwächer -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart ohne große Ausschläge. Der deutsche Leitindex gibt etwas nach. Asiens Börsen zeigen sich am Montag uneins.
