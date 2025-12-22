SMI-Titel Swiss Re-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Re von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Swiss Re eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 22.12.2020 wurde das Swiss Re-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Swiss Re-Anteile betrug an diesem Tag 81,00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Swiss Re-Aktie investiert, befänden sich nun 1,235 Swiss Re-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 19.12.2025 auf 130,85 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 161,54 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 61,54 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für Swiss Re eine Börsenbewertung in Höhe von 36,03 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at