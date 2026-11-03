BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|
03.11.2026 20:07:38
Sparprogramm sorgt für Gewinnwarnung bei BMW
MÜNCHEN (dpa-AFX) - BMW hat seine Prognose für das laufende Jahr gesenkt. Der Autobauer erwartet, im Kerngeschäft weniger zu verdienen als bisher erwartet. Ursache sind unter anderem die Kosten für den Stellenabbau. Die operative Marge (Ebit) im Automobilgeschäft wird nun zwischen minus 0,5 und plus 0,5 Prozent erwartet. Bisher lag die Prognose bei 1 bis 3 Prozent.
Anleger zeigten sich enttäuscht. Die BMW-Aktie gab im nachbörslichen Handel am Dienstag in einer ersten Reaktion um drei Prozent nach.
BMW hatte im Sommer angekündigt, Tausende Jobs in Deutschland abzubauen. Ein Anfang Oktober gestartetes Abfindungsprogramm war überraschend erfolgreich, sodass der Autobauer es bereits nach weniger als drei Wochen wieder schloss. Viele Ausstiege - und damit ihre Kosten - dürften nun schon im laufenden vierten Quartal zum Tragen kommen. Früheren Aussagen zufolge hatte BMW mit Gesamtkosten von rund einer Milliarde Euro für das Jobabbauprogramm gerechnet.
Details wird der Konzern bei der Vorlage seiner Zahlen für das dritte Quartal am Mittwochmorgen bekanntgeben./ruc/DP/he
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BMW AG
|
04.11.26
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
04.11.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: DAX notiert zum Ende des Mittwochshandels im Plus (finanzen.at)
|
04.11.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
04.11.26
|Neue Analyse: RBC Capital Markets bewertet BMW-Aktie mit Sector Perform (finanzen.at)
|
04.11.26
|BMW-Aktie erhält von JP Morgan Chase & Co. Bewertung: Overweight (finanzen.at)
|
04.11.26
|ROUNDUP 2: BMW-Gewinn sackt in China-Krise ab - Aktie steigt trotz Gewinnwarnung (dpa-AFX)
|
04.11.26
|BMW-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Hold (finanzen.at)
|
04.11.26
|JP Morgan Chase & Co.: Overweight-Note für BMW-Aktie (finanzen.at)
Analysen zu BMW AG
|04.11.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|15.04.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|04.11.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|BMW AG
|61,14
|0,53%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise sinken weiter: Freundliche Stimmung für den ATX -- DAX könnte neue Rekorde anpeilen -- Asiens Börsen mehrheitlich tiefer - Kräftige Verluste in Südkorea
Am heimischen Aktienmarkt dürfte die Stimmung freundlich sein. Beim DAX sind sogar neue Rekorde in Reichweite. Die Börsen in Asien zeigen sich uneinheitlich, mehrheitlich dominieren aber die Verluste.