SPI-Papier DocMorris-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DocMorris von vor einem Jahr verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen DocMorris-Investment verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem DocMorris-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen DocMorris-Anteile an diesem Tag bei 9,85 CHF. Bei einem DocMorris-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 015,411 DocMorris-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5 462,91 CHF, da sich der Wert eines DocMorris-Papiers am 18.12.2025 auf 5,38 CHF belief. Mit einer Performance von -45,37 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Zuletzt verbuchte DocMorris einen Börsenwert von 268,11 Mio. CHF. Der erste Handelstag der DocMorris-Anteile an der Börse SWX war der 06.07.2017. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines DocMorris-Papiers auf 151,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at