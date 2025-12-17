DocMorris Aktie
|5,88EUR
|-0,01EUR
|-0,08%
WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283
DocMorris Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DocMorris mit einem Kursziel von 5,50 Franken auf "Sell" belassen. Der lange erwartete Eintritt der Drogeriekette DM in den Online-Medikamentenmarkt sei nun erfolgt, schrieb Olivier Calvet am Dienstagabend. Redcare sei im vierten Quartal insgesamt viel aktiver als DocMorris. Möglicherweise sei dies bereits auf den Start von DM-Med zurückzuführen. Bei den Schweizern seien App-Downloads und Nutzungsdaten im November gegenüber dem Vormonat gesunken./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 22:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Sell
|
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
5,50 CHF
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
5,45 CHF
|
Abst. Kursziel*:
0,92%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
5,49 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
0,27%
|
Analyst Name::
Olivier Calvet
|
KGV*:
-
