FRIEDRICH VORWERK Aktie
|84,50EUR
|-0,90EUR
|-1,05%
WKN DE: A255F1 / ISIN: DE000A255F11
FRIEDRICH VORWERK Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Friedrich Vorwerk auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Der Spezialanlagenbauer dürfte 2026 erneut ein prozentual zweistelliges Wachstum erzielen, nachdem das Unternehmen im abgelaufenen Jahr ein Umsatzwachstum von rund 35 Prozent verzeichnet habe, schrieb Lasse Stueben in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/niw
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 17:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: FRIEDRICH VORWERK Buy
|
Unternehmen:
FRIEDRICH VORWERK
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
105,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
85,10 €
|
Abst. Kursziel*:
23,38%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
84,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,26%
|
Analyst Name::
Lasse Stueben
|
KGV*:
-
Nachrichten zu FRIEDRICH VORWERK
|
12:27
|Börse Frankfurt: SDAX-Börsianer greifen am Mittag zu (finanzen.at)
|
08.01.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
|
08.01.26
|Handel in Frankfurt: SDAX fällt nachmittags (finanzen.at)
|
08.01.26
|SDAX aktuell: SDAX verbucht am Donnerstagmittag Verluste (finanzen.at)
|
07.01.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX mittags freundlich (finanzen.at)
|
07.01.26
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
06.01.26
|Stabiler Handel: SDAX mittags an Nulllinie (finanzen.at)
|
29.12.25
|Gewinne in Frankfurt: SDAX mittags mit Zuschlägen (finanzen.at)