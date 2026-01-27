FRIEDRICH VORWERK Aktie

95,70EUR 0,60EUR 0,63%
FRIEDRICH VORWERK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A255F1 / ISIN: DE000A255F11

27.01.2026 06:49:18

FRIEDRICH VORWERK Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Friedrich Vorwerk von 105 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Pipeline- und Anlagenbauer für Erdgas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen habe extrem starke Eckdaten für das vergangene Quartal veröffentlicht, schrieb Lasse Stueben in seinem Rückblick vom Montagabend. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebitda) lägen 14 beziehungsweise 56 Prozent über den Konsensschätzungen. Damit untermauere das Unternehmen weiter seine starke Marktposition und Projekt-Pipeline. Stueben schraubte seine Margenprognosen nach oben./rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 17:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: FRIEDRICH VORWERK Buy
Unternehmen:
FRIEDRICH VORWERK 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
110,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
95,80 € 		Abst. Kursziel*:
14,82%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
95,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14,94%
Analyst Name::
Lasse Stueben 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu FRIEDRICH VORWERK

