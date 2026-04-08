HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Friedrich Vorwerk mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Buy" belassen. Der Kursrückgang sei übertrieben, schrieb Lasse Stueben in einer Einschätzung vom Dienstag und sieht eine gute Gelegenheit./ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 16:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.