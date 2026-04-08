FRIEDRICH VORWERK Aktie
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WKN DE: A255F1 / ISIN: DE000A255F11
08.04.2026 07:03:54
FRIEDRICH VORWERK Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Friedrich Vorwerk mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Buy" belassen. Der Kursrückgang sei übertrieben, schrieb Lasse Stueben in einer Einschätzung vom Dienstag und sieht eine gute Gelegenheit./ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 16:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: FRIEDRICH VORWERK Buy
|
Unternehmen:
FRIEDRICH VORWERK
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
110,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
71,95 €
|
Abst. Kursziel*:
52,88%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
72,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
52,57%
|
Analyst Name::
Lasse Stueben
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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