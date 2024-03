Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 bewegt sich am Mittag im Plus

So bewegt sich der STOXX 50 am Mittag.

Der STOXX 50 springt im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,40 Prozent auf 4 433,23 Punkte an. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,106 Prozent auf 4 420,14 Punkte an der Kurstafel, nach 4 415,44 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 420,14 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 4 436,94 Einheiten.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Plus von 0,904 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.02.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 283,70 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.12.2023, wurde der STOXX 50 mit 4 080,32 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 28.03.2023, wurde der STOXX 50 mit 3 841,79 Punkten gehandelt.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 8,34 Prozent zu. 4 436,94 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 4 010,21 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit HSBC (+ 1,52 Prozent auf 6,24 GBP), Glencore (+ 1,48 Prozent auf 4,35 GBP), Reckitt Benckiser (+ 1,28 Prozent auf 44,95 GBP), Rio Tinto (+ 0,99 Prozent auf 50,27 GBP) und UniCredit (+ 0,98 Prozent auf 34,81 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen UBS (-1,27 Prozent auf 27,89 CHF), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,22 Prozent auf 40,00 EUR), SAP SE (-0,80 Prozent auf 180,58 EUR), AstraZeneca (-0,34 Prozent auf 107,06 GBP) und BASF (-0,32 Prozent auf 53,08 EUR).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 861 363 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die Novo Nordisk-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 531,065 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder

2024 weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. BAT-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,05 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at