Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX mit grünem Vorzeichen

Um 12:25 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,32 Prozent fester bei 19 418,50 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 19 482,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 19 325,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 18 683,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, den Wert von 18 714,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, bewegte sich der LUS-DAX bei 15 110,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 15,97 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 19 496,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Zählern erreicht.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit adidas (+ 1,71 Prozent auf 237,60 EUR), Rheinmetall (+ 1,29 Prozent auf 479,60 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,05 Prozent auf 289,00 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,03 Prozent auf 27,42 EUR) und Siemens Healthineers (+ 1,02 Prozent auf 53,24 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Porsche (-2,54 Prozent auf 69,18 EUR), BASF (-0,98 Prozent auf 46,78 EUR), Sartorius vz (-0,67 Prozent auf 238,50 EUR), Bayer (-0,63 Prozent auf 26,10 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,58 Prozent auf 92,10 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im LUS-DAX sticht die Commerzbank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 265 248 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 243,332 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Im LUS-DAX verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,05 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at