Starker Wochentag in London: Börsianer lassen FTSE 100 steigen

FTSE 100-Handel am Donnerstag.

Der FTSE 100 klettert im LSE-Handel um 12:09 Uhr um 0,01 Prozent auf 8 371,49 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,602 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 8 370,33 Punkte an der Kurstafel, nach 8 370,33 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 8 385,23 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 8 344,13 Punkten.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang einen Verlust von 0,579 Prozent. Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Monat, am 23.04.2024, den Wert von 8 044,81 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.02.2024, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 7 706,28 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.05.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 7 762,95 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 8,42 Prozent aufwärts. Bei 8 474,41 Punkten verzeichnete der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Punkten erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit BAE Systems (+ 2,00 Prozent auf 14,01 GBP), Rolls-Royce (+ 1,96 Prozent auf 4,36 GBP), Schroders (+ 1,57 Prozent auf 3,89 GBP), Hikma Pharmaceuticals (+ 1,44 Prozent auf 19,67 GBP) und Unilever (+ 1,19 Prozent auf 43,26 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Severn Trent (-4,83 Prozent auf 25,12 GBP), United Utilities (-4,75 Prozent auf 10,26 GBP), BT Group (-2,67 Prozent auf 1,26 GBP), Smith Nephew (-2,56 Prozent auf 9,89 GBP) und SSE (-1,68 Prozent auf 17,86 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im FTSE 100 sticht die Barclays-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 10 936 451 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 225,284 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Imperial Brands-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,64 erwartet. Mit 10,74 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at