Starker Wochentag in New York: Zum Start des Donnerstagshandels Gewinne im Dow Jones

Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 15:59 Uhr um 0,01 Prozent höher bei 39 763,42 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 13,296 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,750 Prozent auf 39 461,98 Punkte an der Kurstafel, nach 39 760,08 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 39 848,05 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 39 718,60 Punkten.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche kletterte der Dow Jones bereits um 0,895 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.02.2024, notierte der Dow Jones bei 38 949,02 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.12.2023, wurde der Dow Jones auf 37 710,10 Punkte taxiert. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 28.03.2023, den Wert von 32 394,25 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 5,43 Prozent nach oben. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 39 889,05 Punkten. Bei 37 122,95 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Intel (+ 1,39 Prozent auf 44,38 USD), Walt Disney (+ 1,00 Prozent auf 122,19 USD), Amazon (+ 0,60 Prozent auf 180,91 USD), Travelers (+ 0,50 Prozent auf 229,97 USD) und 3M (+ 0,50 Prozent auf 105,11 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Home Depot (-1,52 Prozent auf 380,02 USD), Apple (-1,46 Prozent auf 170,78 USD), UnitedHealth (-0,44 Prozent auf 490,91 USD), American Express (-0,38 Prozent auf 226,89 USD) und Walmart (-0,36 Prozent auf 60,50 USD) unter Druck.

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Dow Jones ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 5 781 342 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im Dow Jones mit 2,900 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Blick

Im Dow Jones weist die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,48 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

