Starker Wochentag in Paris: CAC 40 legt zu

Kaum bewegt zeigt sich der CAC 40 am Mittag.

Um 12:10 Uhr tendiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,08 Prozent stärker bei 7 960,67 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,502 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,232 Prozent höher bei 7 972,86 Punkten, nach 7 954,39 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 7 948,40 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 7 977,68 Einheiten.

So bewegt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang einen Gewinn von 0,132 Prozent. Am letzten Handelstag im Januar, dem 29.01.2024, stand der CAC 40 noch bei 7 640,81 Punkten. Am letzten Handelstag im November, dem 29.11.2023, wies der CAC 40 7 267,64 Punkte auf. Am letzten Handelstag im Februar, dem 28.02.2023, wies der CAC 40 7 267,93 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 5,71 Prozent. Das Jahreshoch des CAC 40 steht derzeit bei 7 977,68 Punkten. Bei 7 281,10 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 20 241 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 424,236 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Fokus

2024 präsentiert die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die BNP Paribas-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,14 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

